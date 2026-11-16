Достал винтовку и ждал жертву около четырех часов: любовный треугольник в Екатеринбурге закончился трагедией Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

14 ноября в Екатеринбурге на улице Шаумяна произошло убийство. Оказалось, что 43-летний Андрей Идолов застрелил нового возлюбленного своей бывшей жены Юлии из охотничьего карабина, а затем покончил с собой. Об этом пишет издание «КП-Екатеринбург».

По информации полиции, Андрей прибыл к дому своей бывшей жены на белом автомобиле Chery и ожидал её бывшего супруга более четырёх часов. Когда Дмитрий покинул здание, Андрей открыл огонь из оружия. Правоохранительные органы установили, что убийство произошло из винтовки советского образца. После этого преступник ушел, оставив соперника истекать кровью. Через некоторое время он свел счеты с жизнью.

Ранее KP.RU рассказал, что убийца хорошо знал нового возлюбленного бывшей жены. Они даже общались. Андрей просил не оказывать девушке знаки внимания, поскольку он не мог ее забыть.