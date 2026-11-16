Верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи Фото: REUTERS.

Формально управление Ираном осуществляет Моджтаба Хаменеи, сын убитого в результате авиаудара США и Израиля аятоллы Али Хаменеи, однако якобы его "никто не видел и не слышал". Об этом написал британский журнал The Economist.

"Реальное принятие решений теперь сосредоточено в руках Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) - группы ключевых фигур, обеспечивающих координацию между силовыми структурами и правительством", - говорится в публикации.

Издание утверждает, что в состав совета входят президент Ирана Масуд Пезешкиан, главнокомандующий КСИР Ахмад Вахиди, секретарь совета Мохсен Резаи, спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, начальник Генштаба вооруженных сил Исламской республики Али Абдоллахи, а также глава МИД страны Аббас Аракчи.

Как писал сайт KP.RU, посол Ирана в России Казем Джалали сообщил, что послание верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи президенту РФ Владимиру Путину имело особый статус. По его словам, главной целью визита Резаи в Москву была передача российского лидеру официального послания от верховного руководителя республики.

Ранее Минздрав Ирана сообщил, что Ирана Моджтаба Хаменеи, попавший под бомбардировку в марте этого года, не получил травм, которые бы изуродовали его внешность.