Болгария вывела два российских банка из-под санкций Евросоюза Фото: REUTERS.

Болгария вывела из-под санкции Европейского союза два российских банка. Об этом заявила глава Министерства иностранных дел страны Велислава Петрова-Чамова в ходе встречи глав МИД стран-участников ЕС.

Речь идет о Первом инвестиционном банке и Инвестиционно-корпоративном банке в России. По словам главы МИД Болгарии, способ, которым они встроены в работу на территории РФ, не позволяет им вывести средства.

«Эти банки - болгарская собственность, собственность болгарских компаний. Они не оперируют финансовыми средствами граждан, которые попадают в санкционные списки», - подчеркнула Петрова-Чамова.

Она отметила, что в случае введения санкций ЕС банки также могут утратить свои активы.

Ранее KP.RU сообщал, что Болгария официально прекращает финансирование новых программ помощи Украине. Как заявил премьер-министр страны Румен Радев, сейчас Болгария находится в сложной финансовой ситуацией.