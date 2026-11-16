Продолжительность и дистанцию прогулок нужно выбирать по собственным силам. Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Людям старше 60 лет важно сохранять физическую активность, но нагрузку нужно подбирать с учетом самочувствия и состояния суставов. Здоровому человеку в этом возрасте достаточно проходить 5-7 тысяч шагов в день, заявил заведующий отделением травматологии клиники, хирург-травматолог-ортопед Михаил Бурцев. Об этом пишет NEWS.ru.

«Скандинавская ходьба, на мой взгляд, – это наилучший формат такого вида кардионагрузок, потому что работает и верхний плечевой пояс, и [тазовый] пояс. Можно более безопасно гулять в парках, дышать свежим воздухом – имея четыре точки опоры (включая палки для скандинавской ходьбы), вероятность оступиться и упасть кратно снижается», – сказал Бурцев.

По словам врача, продолжительность и дистанцию прогулок нужно выбирать по собственным силам. Он рекомендует скандинавскую ходьбу даже пациентам в возрасте 70-80 лет. При таком формате нагрузки работают и руки, и ноги.

Палки также помогают снизить нагрузку на нижние конечности. Поэтому даже при болях в суставах скандинавская ходьба может улучшить походку и позволить проходить большее расстояние.

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