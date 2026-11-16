Депутат Законодательного собрания должен стремиться быть образцом профессионализма, порядочности и справедливости Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Депутатов Законодательного собрания Псковской области могут обязать извиняться за некорректные или недостоверные высказывания. Предложение выдвинул депутат Игорь Дитрих. Проект постановления о депутатской этике опубликован на сайте парламента.

«При личном общении с избирателями депутат Законодательного собрания должен стремиться быть образцом профессионализма, порядочности и справедливости», — говорится в документе.

Депутат должен признавать некорректность или недостоверность своих высказываний, унижающих честь и достоинство граждан, и приносить извинения. Депутатам запрещено публично высказываться, дискредитирующие региональный парламент. Проект предусматривает наказание для парламентариев, включая замечания и публичные извинения за нарушения.

Ранее KP.RU рассказал, что депутат Томской области извинился перед своими подписчиками и «всеми, кого обидел». С таким посылом он выступил у себя в соцсетях после неоднозначного высказывания.