Боуз осудил Каллас за жалобы на требования РФ о мирном урегулировании Фото: REUTERS.

Ирландский журналист Чей Боуз резко осудил высказывание главы евродипломатии Каи Каллас о выдвигаемых Россией условий безопасности.

Ранее еврочиновница, пытаясь поравдать голословные обвинения в адрес Москвы о якобы нежелании завершить конфликт на Украине, подтвердила, что Россия еще пять лет назад изложила свои условия безопасности, а теперь их дополняет.

Журналист отметил, что Каллас теперь признает, что условия России о безопасности обсуждались еще в 2021 году.

"Но вместо переговоров поджигатели войны в Брюсселе выбрали эскалацию. Теперь условия стали еще хуже, и она делает вид, что удивлена", — написал он в соцсети Х.

Как писал сайт KP.RU, также Каллас заверила, что будет влиять на переговоры с Россией и США по Украине, несмотря на отсутствие ее и дипслужбы ЕС в группе переговорщиков на саммите ЕС.

Напомним, 23 декабря 2021 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад должен немедленно дать Москве гарантии безопасности по Европе. По его словам, ля российской стороны важен не ход переговоров по указанному вопросу, а результат.