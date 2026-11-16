Британская актриса Тина Симмонс умерла на 98-м году жизни Фото: социальные сети.

Умерла британская актриса Тина Симмонс, известная по ролям в фильмах «Звездные войны», «Бэтмен» и других популярных кинокартинах. Об этом сообщает издание The Sun.

«Она была ветераном индустрии, но, вероятно, наиболее известна по роли повстанческого техника в нашумевшем фильме 1983 года «Звёздные войны: Возвращение джедая», - говорится в материале.

Карьера Симмонс в киноиндустрии длилась около 60 лет. она успела сняться в 300 фильмах и телесериалах. Также у нее были роли второго плана в фильмах медиафраншиз Marvel и DC - «Доктор Стрэндж», «Темный рыцарь» и других.

При этом не уточняется, что именно стало причиной смерти актрисы. Она ушла из жизни в возрасте 97 лет.

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