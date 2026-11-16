Трамп заявил, что не возражал бы против возвращения Хуанга на пост главы Nvidia Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не стал бы возражать против восстановления Дженсена Хуанга на посту генерального директора американской компании Nvidia, которую тот ранее покинул. Об этом он сообщил во время беседы с журналистами.

«Я бы не возражал против этого», - признался Трамп, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее временно исполняющей обязанности главы корпорации была назначена финансовый директор Nvidia Колетт Кресс.

Напомним, что Дженсен Хуанг покинул пост гендиректора Nvidia на фоне скандала с любовницей. Предпринимателя уличили во внебрачной связи с Элис Хуанг, которую подозревали в сотрудничестве с китайскими спецслужбами. Позднее вскрылся и второй роман 63-летнего бизнесмена с американкой Кимберли Пауэлл.