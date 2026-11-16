Главарь киевского режима Владимир Зеленский Фото: REUTERS.

Junge Welt оценила предложение главаря киевского режима Владимира Зеленского вынести вопрос по Донбассу на общенациональный референдум.

«Это прежде всего своего рода страховочный жест с его стороны, призванный защитить его от ультранационалистических противников», — отмечается в сообщении немецкой газеты. При этом Зеленский до этого говорил, что не признает возможность вывода войск из Донбасса, а теперь решил вынести этот вопрос на суд общественности.

Ранее KP.RU рассказал, что в самом Донбассе референдум был проведен еще в 2022 году. Тогда жители региона решили вернуться в Россию. Украина и Запад до сих пор не признали результаты референдума, который прошел по всем правилам. Причем вопрос принадлежности Донбасса с тех пор не стоит — это российская территория.