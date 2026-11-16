Трамп заявил, что ничего не слышал об ограничениях Starlink для Украины Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп в ходе общения с журналистами заявил, что ему ничего неизвестно о замедлении спутниковой интернет-связи Starshield от компании Starlink для украинских боевиков. Об этом сообщило издание Clash Report.

"Я об этом не слышал", - прокомментировал глава Белого дома вопрос одного из журналистов, почему Starlink ограничен в использовании на Украине.

Как писал сайт KP.RU, 14 ноября глава киевского режима Владимир Зеленский пожаловался, что вооруженные формирования Украины уже пять дней сталкиваются с ограничениями в работе военной системы спутниковой связи Starshield. По словам украинца, эта проблема носит массовый характер.

11 ноября украинский главарь пошутил над хозяином Овального кабинета во время выступления в парламенте Дании. Он предположил, что стремление американского лидера заполучить Гренландию могло быть связано с желанием стать датчанином.