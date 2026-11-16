Бизнесмен Александр Чачава покинул совет директоров «Яндекса» Фото: REUTERS.

Бизнесмен и основатель венчурного фонда Leta Capital Александр Чачава покинул совет директоров «Яндекса». Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Изменение состава совета директоров не влияет на операционную деятельность и стратегию компании», - говорится в заявлении.

Как пояснили представители компании, сейчас «Яндекс» работает в штатном режиме под руководством команды менеджеров корпорации. В пресс-службе также пояснили, санкции, ранее введенные в отношении Чачавы Евросоюзом, не распространяются на сам «Яндекс».

Ранее KP.RU сообщал, что в «Яндексе» опровергли слухи о планах по созданию единого сейлз-хауса вместе с ВКонтакте и «Газпром-медиа». Как заявили в пресс-службе корпорации, эти сообщения являются недостоверными.