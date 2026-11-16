Самолет НАТО заметили у берегов Мурманска Фото: REUTERS.

Норвежский военный самолет P-8A Poseidon патрулирует к северо-западу от Мурманска. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на свои источники.

Самолет вылетел из Харстада/Нарвика в 9:46 мск, направился на север, отключил транспондер и пропал с радаров. Затем он снова включил транспондер над северо-западом Мурманска. P-8A Poseidon выполняет морское патрулирование, электронную разведку и обнаружение надводных кораблей и подводных лодок.

Ранее KP.RU рассказал, что в последние годы наблюдается заметная активность НАТО. Страны альянса рассматривают Россию как угрозу. Именно поэтому нарастили количество учений около границ нашей страны. При этом в Москве не раз говорили о том, что никому никогда не угрожали, наоборот, в РФ нацелены на долгосрочное сотрудничество.