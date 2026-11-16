Фото: Григорий КУБАТЬЯН.
Российские военнослужащие поразили склад в Киевской области, который использовался Вооруженными силами Украины для хранения беспилотников. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
В ведомстве также сообщили, что в морском порту Николаев российской армией были поражены объекты инфраструктуры, которые использовались для хранения горюче-смазочных материалов.
Ранее KP.RU сообщал, что Вооруженные силы РФ поразили морское судно, доставлявшее в порт Черноморск военные грузы и грузы двойного назначения для ВСУ.