По результатам экспертного отбора в шорт-лист вошли 16 книг. Фото: Евгения ГУСЕВА.

В Москве объявили победителей VI Ежегодной социологической книжной премии имени Бориса Грушина. В этом году награды вручили в четырех основных номинациях: за лучшую прикладную и теоретическую работу, научно-популярную книгу и перевод. Церемония прошла 13 ноября в «Библиотеке на Газетном» накануне Дня социолога.

По результатам экспертного отбора в шорт-лист вошли 16 книг, отражающих разнообразие исследовательских интересов современной социологии: от урбанизации Арктики и устойчивости социальных конструкций до культуры повседневности позднесоветского общества и микросоциологических механизмов насилия.

Лучшей книгой на основе прикладных исследований признали работу Н. Замятиной «Город в пустоте. Урбанизация и Арктика». В номинации «Лучшая теоретическая работа» победил Д. Подвойский с книгой «Воздушные замки/железные клетки». Лучшей научно-популярной книгой стала работа Ю. Папушиной «Мода в стране дефицита», посвященная культуре одежды в позднем СССР. За лучший перевод отметили книгу Р. Коллинза «Насилие. Микросоциологическая теория» в переводе Н. Проценко.

Специальный приз «Лучшее издательство» получило «Новое литературное обозрение». Кроме того, организаторы объявили о появлении в 2027 году новой номинации для молодых авторов – «Прометей». Премия имени Бориса Грушина учреждена в 2020 году и присуждается авторам и переводчикам лучших социологических книг на русском языке.

Напомним, Грушинскую премию учредили в память о социологе Борисе Грушине, основателе советской эмпирической социологии. В 1960 году он создал «Институт общественного мнения» при газете «Комсомольская правда».