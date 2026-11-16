В Коми простились с овчаркой Черкесом, служившей в зоне СВО Фото ветерана боевых дейтствий Андрея Мухина

Ветеран боевых действий Андрей Мухин сообщил о смерти своего боевого товарища, пса Черкеса. Отмечается, что овчарка работала в зоне спецоперации. Животное помогало искать взрывчатку. Пёс умер от болезни. Об этом пишет издание «КП-Сыктывкар».

Это вторая собака Мухина, внесшая вклад в общее дело. Первая, Сармат, погибла, подорвавшись на мине. Сармат предотвращал потери в подразделении, не подпуская разведку и следя за квадрокоптерами.

Ранее KP.RU рассказал, что в боевых действиях в зоне СВО участвуют не только люди, но и животные. У российских бойцов есть верные друзья, которые не просто скрашивают будни, но и помогают выжить в непростых условиях. Собаки следят за БПЛА противника и предупреждают об опасности. Аналитики издания рассказали о пушистых героях.