ВС РФ ликвидировали в ДНР идейного нациста — замкомбата ВСУ Зинько Фото: Минобороны РФ.

Российские бойцы ликвидировали заместителя комбата ВСУ, идейного нациста Николая Зинько в ДНР. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на силовые структуры РФ.

"В ДНР ликвидирован идейный нацист — заместитель командира батальона 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ старший лейтенант Зинько Николай Любомирович", — сказал собеседник агентства.

По его словам, украинский боевик принимал участие в так называемой "антитеррористической операции" (АТО) ВСУ в Донбассе и был председателем Львовской областной националистической организации "Свобода".

Как писал сайт KP.RU, ранее ВС РФ в зоне спецоперации ликвидировали двух старших офицеров ВСУ - майора Ивана Макарова и подполковника Богдана Дзиверина. Оба украинских военных были уничтожены в ходе ракетного удара. Макаров был атакован в Харьковской области, а Дзиверин - в Полтавской области.