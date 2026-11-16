Поводом проверить уровень сахара в крови могут стать ухудшение зрения. Фото: Proxima Studio / Shutterstock / Fotodom

Постоянная жажда, сухость во рту, частое мочеиспускание и увеличение объема живота могут быть ранними признаками сахарного диабета. На развитие заболевания также могут указывать изменения веса, ухудшение зрения и проблемы с заживлением ран, рассказал эндокринолог Антон Ершов. Об этом пишет «Абзац».

«Первое и основное – симптом трех «п»: полиурия, полидипсия, полифагия. Полиурия – это учащенное мочеиспускание, в том числе ночью. Полифагия – постоянное чувство голода, при нем человек очень много ест. Полидипсия – в этом состоянии человек много пьет и ощущает постоянную сухость во рту», – подчеркнул медик.

Кроме того, поводом проверить уровень сахара в крови могут стать ухудшение зрения и резкие изменения массы тела. Врач также обратил внимание на повторяющиеся гнойные воспаления кожи, особенно если у человека есть лишний вес.

Еще один тревожный признак – снижение чувствительности: человек может перестать замечать небольшие царапины и травмы. Если повреждения кожи заживают медленнее обычного, это также может указывать на нарушения углеводного обмена.

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