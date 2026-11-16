Прокурор попросил суд признать банду Христева виновными в похищениях и убийствах Фото: Юлия ПЫХАЛОВА.

Прокурор требует признать Павла Христева и остальных членов его преступной группы, включая сотрудников силовых структур, виновными. С 1998 года банда занималась похищениями и убийствами.

«Представитель гособвинения сегодня в ходе прений сторон попросил коллегию присяжных признать виновными всех фигурантов дела о похищении и убийствах, включая главаря банды - Христева. По словам прокурора, в ходе судебного следствия вина всех подсудимых была доказана, а сами обвиняемые не заслуживают снисхождения», - цитирует ТАСС адвокат одного из подсудимых.

После речи государственных обвинителей, право выступить в прениях получат защитники и подсудимые. Затем стороны сформулируют вопросы для присяжных, которые в совещательной комнате вынесут вердикт.

Напомним, полицейские задержали лидера и активных участников банды, убивавшей и похищавшей людей с 1998 года. В состав ОПГ входили действующие по сей день сотрудники органов внутренних дел и военные, а лидер банды жил на Украине с видом на жительство. Им инкриминируется более 30 преступлений, включая убийство советника министра путей сообщения в 2002 году, покушение на убийство консультанта Госдумы в 2003 году и убийство владельца Красногвардейского рынка и его сожительницы в 2004 году.