Лавров: Переговоры России и США по снятию раздражителей идут ни шатко ни валко Фото: REUTERS.

Переговоры между Россией и Соединенными Штатами на тему снятия раздражителей в отношениях двух стран идут ни шатко ни валко. Об этом в интервью гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров.

«Ни шатко ни валко. Он идет туго, несмотря на то, что каждый раз, когда я с Рубио встречаюсь, <...> я напоминаю ему об этом», - прокомментировал Лавров процесс переговоров между странами.

По словам министра, Москва регулярно доносит до американской стороны вопросы, связанные с функционированием посольств, в котором заинтересованы России и США.

Ранее KP.RU сообщал, что на тему отношений Москвы и Вашингтона высказалась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По словам дипломата, они остаются деловыми, однако пока рано говорить о каких-либо значительных изменениях.