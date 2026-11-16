Трамп заявил, что у него нет данных, что связанная с Хуангом женщина - шпионка Фото: REUTERS.

Спецслужбы США не обладают информацией о работе на разведку Китая женщины, связанной с бывшим гендиректором компании Nvidia Дженсеном Хуангом. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп на брифинге с журналистами в Белом доме.

"Я об этом не слышал. Нет, я не уверен, что она шпионка", - сказал он.

По словам республиканца, обычно бывает так, что, если в США приезжает красивая женщина из Китая, то сразу говорят, что она шпионка.

Трамп отметил, что вообще не уверен, что эта женщина является шпионкой. Также он опроверг сведения о том, что о причастности женщины к шпионажу ему якобы сообщил госсекретарь США Марко Рубио и пообещал выяснить, работает ли она на китайскую разведку.

Как писал сайт KP.RU, 12 ноября глава Nvidia Дженсен Хуанг подал в отставку с поста гендиректора компании после скандала с изменой.

9 ноября в МИД КНР заявили, что утверждения о работе на китайские спецслужбы женщины, имевшей романтическую связь с Хуангом, не имеют оснований и являются клеветой.

Напомним, ранее в США разгорелся скандал вокруг главы Nvidia, которого заподозрили в связях с руководителем компании Megaspeed Элис Хуанг. Спецслужбы США заявляли, что женщина якобы могла быть завербована китайской разведкой.