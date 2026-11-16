Губернатор Александр Дрозденко поздравил с победой атлетов из Ленинградской области. Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области.

Губернатор Александр Дрозденко поздравил спортсменов из Ленинградской области, успешно выступивших в составе сборной России на чемпионате мира по армрестлингу в Нью-Дели. Трое представителей региона завоевали медали и поднялись на пьедестал почета. Впервые за долгое время сборная нашей страны выступила на международных соревнованиях с национальным флагом и гимном.

«Наши спортсмены в очередной раз показали высокий класс и достойно заявили о Ленинградской области на мировой арене. Горжусь и поздравляю с заслуженными медалями!», - написал глава региона Александр Дрозденко в своем канале в мессенджере «Макс».

Два золота в копилку нашей сборной принес мастер спорта России Павел Шичко из Ломоносовского района. Он одержал победу в категории «мастер» старше 40 лет - на правую и левую руку. Павел работает машинистом Октябрьской железной дороги. Армрестлингом он занимается уже 20 лет, не раз становился чемпионом Ленинградской области и призером всероссийских турниров.

Представитель Гатчинского округа Борис Поска завоевал титул чемпиона на правую руку и вошел в первую пятерку сильнейших на левую. Спортсменка Виктория Маржановская из Всеволожского района выиграла серебряную медаль в состязаниях на левую руку и бронзовую - на правую. Кроме того, она выполнила норматив мастера спорта международного класса.

«За этими результатами — труд спортсменов, тренеров и спортивных школ региона. Викторию готовила президент региональной Федерации армрестлинга Наталья Торсеева, Бориса - Роман Николаев», - рассказал Александр Дрозденко.

Чемпионат мира по армрестлингу проходил в Нью-Дели с 26 октября по 7 ноября. В соревнованиях принимали участие более 1700 спортсменов, официальных лиц и болельщиков из 65 стран мира. В составе российской делегации в Индию прибыли 200 спортсменов. Российская сборная завоевала первое место в общекомандном зачете, заработав 152 медали. Из них 58 — это золото, 53 — серебро и 41 — бронза.