Совет ЕС согласовал выделение Киеву нового транша в размере 8 млрд евро Фото: REUTERS.

Совет Европейского союза одобрил выделение Киеву нового транша в размере порядка 8 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте Евросоюза.

«Сегодня Совет принял решение, которое позволит Киеву в ближайшее время получить чуть менее 8 миллиардов евро в рамках Украинского фонда», - говорится в сообщении.

Как уточнили представители Совета ЕС, новый транш помощи для Украины станет рекордным по объему среди другой финансовой поддержки для страны из данного фонда. При этом порядка 5 млрд евро из этой суммы будут выделены за счет финансирования в рамках кредита Киеву на 2026 года.

Ранее KP.RU сообщал, что канцлер Германии Фридрих Мерц пригрозил заблокировать утверждение семилетнего бюджета ЕС. Это произойдет в том случае, если отдельные страны блока откажутся взять на себя обязательства по помощи Украине.