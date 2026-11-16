Суд признал завещание основателя бренда «Б.Ю. Александров» действительным Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Мосгорсуд признал завещание Бориса Александрова действительным и удовлетворил иск его вдовы Ольги, передав товарные знаки «Ростагроэкспорт» и бренда «Б. Ю. Александров» его дочери Екатерине. Об этом сообщил РИА Новости адвокат заявительницы Дмитрий Ильчаков.

«Сегодняшним решением иск вдовы о признании рукописного завещания действительным был удовлетворен», — говорится в сообщении агентства.

Требование — признать право собственности дочери Екатерины Борисовны на пять товарных знаков — отменили как избыточное. Теперь она и вдова Ольга Михайловна смогут договориться о разделе прав на эти знаки, что сохранит волю наследодателя и устранит правовую неопределенность, рассказал правозащитник в разговоре с журналистами.

Ранее KP.RU рассказал, что спор о наследстве основателя бренда «Б.Ю. Александров» идет уже с 2020 года. Отмечается, что первым решением суд постановил направить деньги со счета дочери бизнесмена, которая проживает в Монако.