В Таиланде задержали россиянина из базы Интерпола Фото: Олег ЗОЛОТО.

В Таиланде сотрудники местной иммиграционной полиции задержали россиянина, который находился в международном розыске по обвинению в наркоторговле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в полиции королевства.

«Подозреваемый 31-летний россиянин был задержан в одном из кондоминиумов на основании красного уведомления Интерпола», - говорится в сообщении.

Согласно источнику, в России мужчине были предъявлены обвинения в создании преступного сообщества, а также наркоторговле. Власти Таиланда уведомили российскую сторону о задержании разыскиваемого, аннулировав его визу. Сейчас россиянина готовят к депортации в РФ, где он будет привлечен к уголовной ответственности.

Ранее KP.RU сообщал, что в Таиланде на контрольно-пропускном пункте задержали 45-летнего россиянина, который пытался пересечь границу. Мужчина подозревается в киберпреступлениях.