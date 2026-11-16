Сергей Лавров Фото: REUTERS.

Глава российского МИД Сергей Лавров раскрыл подробности личной беседы с президентом Финляндии Алесандром Стуббом в далеком 2008 году. Тогда речь зашла в отношении бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом Лавров рассказал в интервью ТАСС.

Стубб, как миротворец, приезжал в Грузию, чтобы оценить ситуацию и предложить пути урегулирования грузинско-осетинского конфликта. Глава МИД России отметил, что перед переговорами с Михаилом Саакашвили пил с ним кофе и резко высказался о грузинском президенте.

«Он сказал, что говорил с Михаилом Саакашвили, "он — лунатик", и очень разумно воспринимал наши действия. Все прекрасно понимали, как это все началось, кто отдавал команду. Александр Стубб потом был одним из инициаторов начала расследования Евросоюзом этих событий», — резюмировал российский дипломат.

Ранее KP.RU писал, что Стубб высказался о переменах в отношении с Россией. Президент Финляндии отметил, что, по его словам, Европа не сможет вернуть прежнего уровня доверия.