Каллас предложила выкрасть данные об участниках СВО для списка санкций ЕС Фото: REUTERS.

Глава евродипломатии Кая Каллас предложила выкрасть у России данные об участниках специальной военной операции для составления списка визовых санкций ЕС против них. Об этом она заявила в ходе пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран Евросоюза.

«Я полагаю, что эти данные довольно легко раздобыть, поскольку сегодня все данные - цифровые. Таким образом ЕС может разрешить проблему имплементации этих санкций», - высказалась Каллас.

По словам главы евродипломатии, ЕС якобы может включить эти данные в проект 22-го пакета антироссийских санкций. При этом Каллас заявила, что дискуссия на тему визовых ограничений продолжается, поскольку некоторые страны выступают против данной инициативы.

Ранее KP.RU сообщал, что Кая Каллас пожаловалась на якобы неправомерные требования России по мирному урегулированию. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также иронично отмечала, что глава евродипломатии стала пугалом в «прекрасном саду» ЕС.