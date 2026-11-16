МВД: Литва в 2027 году откажется от приема мигрантов по квоте ЕС Фото: GCHIYUI/Shutterstock/Fotodom

Литва не будет принимать мигрантов из других стран ЕС с 2027 года. Об этом заявил журналистам министр внутренних дел Мартинас Касцелиус.

«Комиссия по миграции Сейма (парламента — прим. ред.) Литвы поддержала мое предложение на новом этапе участвовать в фонде солидарности Евросоюза на других основаниях и не принимать ни одного мигранта из других государств ЕС», — говорится в сообщении от чиновника.

Страны ЕС могут либо принять мигрантов из переполненных стран, либо заплатить отступные. Министр Касцелиус предложил выполнять обязательства в финансовой форме, но сумма пока не определена.

Напомним, Европа просто задыхается от нелегальных мигрантов. Не так давно проходили протесты из-за массового перехода границы в Испании. Маленький город Сеута был на грани кризиса из-за наплыва нелегальных переселенцев. Но самое интересное, что власти региона ничего не могли сделать с этим из-за двояких формулировок в законодательстве.