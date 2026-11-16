Стали известны истинные причины развития сахарного диабета Фото: Proxima Studio / Shutterstock / Fotodom

Употребление сахара не влияет на возникновение диабета второго типа. Об этом "Ленте.ру" сообщила эндокринолог Ирина Зятикова.

По ее словам, провоцирует развитие этого заболевания не сахар, а сочетание двух ключевых физиологических нарушений.

Она отметила, что впервую очередь это инсулинорезистентность, из-за которой клетки организма перестают нормально реагировать на инсулин. Вторым нарушением является дисфункция поджелудочной железы, из-за которой перестает вырабатываться достаточное количество инсулина, чтобы преодолеть эту резистентность.

"В этом процессе огромную роль играет наследственная предрасположенность", - сказала специалист.

Телеканал "Царьград" рассказал, что сахарный диабет достиг глобального масштаба как неинфекционная пандемия. Современный человек живет в комфортных условиях, потребляет много обработанных и сублимированных продуктов, и часто злоупотребляет избыточным количеством пищи.