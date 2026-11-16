Садовод Черноусова: домашние цветы зимой следует беречь от сквозняков Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Для комнатных растений в ноябре наступает сложное время, так как на улице становится холодно, а батареи отопления начинают сушить воздух. Об этом aif.ru рассказала садовод Ольга Черноусова.

"Главное, чего не хватает растению в конце осени, - яркого света, без которого цветение быстро сходит на нет", - сказала она.

По ее словам, в ноябре горшок лучше поставить на восточное или южное окно, подальше от холодного стекла. А для продолжительного цветения пригодится фитолампа.

Эксперт отметила, что также для закладки новых бутонов цветам крайне важно стабильное тепло в пределах от 18 до 24 градусов тепла, без резких перепадов и ледяных сквозняков.

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