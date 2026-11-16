Психиатр Бухановская: снижение ультрафиолета может вызывать осеннюю хандру Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

Осенью наступает период сезонного обострения психических расстройств. Об этом aif.ru рассказала психиатр Ольга Бухановская.

По ее словам, при так называемом осеннем обострении речь идет не о банальной грусти из-за дождливой погоды, а о биологических процессах, затрагивающих людей с генетической предрасположенностью.

"Для многих психических заболеваний существует четкая сезонность. Врачи-психиатры давно описали, что чаще всего ухудшение состояния приходится на осень и весну", - сказала она.

Специалист отметила, что такие трансформации могут быть связаны с изменением уровня света, ультрафиолета и метаболическими процессами, происходящими в головном мозге человека.

360.ru сообщил, что среди причин ноябрьской усталости можно выделить переход от отдыха к рабочему ритму. Кроме того, на самочувствие влияет и сокращение светового дня, это в свою очередь приводит к сонливости и снижению активности.