Финские пограничники торжественно вернули в Россию сбежавшую лайку Фото: REUTERS.

Хозяин лайки по имени Нота рассказал, как его потерявшаяся собака была обнаружена в Финляндии. 15 сентября россиянин Виктор и Нота отправились в лес за ягодами. Собака учуяла запах дичи и решила исследовать территорию. Однако в какой-то момент хозяин потерял её из виду, и Нота пропала, пишут "Известия".

"Мы, значит, весь день ждали ее, ждали, костёр развели, кричали, сигналили - свисток у меня с собой - и не дождались. Когда уже совсем стемнело, вернулись 16 сентября домой", - рассказывает Виктор.

Хозяин несколько дней безуспешно возвращался на то же место, ожидая, что собака придёт. Только 4 октября оперативные службы связались с Виктором и сообщили, что его питомец, вероятно, найден.

Оказалось, что собаку нашли в Финляндии местные охотники. Нота так далеко ушла, что почти потеряла силы от голода. Финны накормили лайку и передали соответствующим службам, а те - пограничникам.

Собаку передавали чуть ли не с почётным караулом - по всем формальностям, через дипломатические каналы. Сигнал был дан поднятием флагов, после чего финские пограничники официально уведомили российских коллег о передаче животного, а хозяину вручили "акт о передаче". Весь процесс фиксировали фотографы. Но по итогу Нота вернулась к счастливому хозяину.

Ранее KP.RU сообщил, что в Британии украденная собака вернулась домой спустя восемь лет благодаря сотрудникам службы по борьбе с жестоким обращением с животными.