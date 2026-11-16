Стилист Беспалова: этой зимой в тренде пуховики-бомберы и куртки в пол Фото: Look Studio / Shutterstock / Fotodom

Пуховики-бомберы попали в тренд наступающего зимнего сезона. Об этом "Газете.Ru" рассказала стилист Дарья Беспалова.

"В моде высокие воротники-стойки, большие отложные воротники и модели, которые можно по-разному застегивать и укладывать. Такой пуховик выглядит интересно даже в сочетании с самой простой одеждой", - сказала она.

По ее словам, особенно актуальны модели с широкими рукавами и округлым силуэтом, пуховики-бомберы, хорошо сочетающиеся с джинсами и брюками с высокой посадкой, длинными юбками и теплыми трикотажными комплектами.

Эксперт отметила, что модницам следует присмотреться к пуховикам макси, которые смогут защитить от холода любительниц юбок и платьев.

360.ru сообщил, что в текущем осенне-зимнем сезоне среди главных трендов в одежде выделяются укороченные полушубки оттенков шоколада, карамели и графита, а также женственные дубленки-авиаторы.