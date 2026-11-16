Елена и Алексей Блиновские Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Алексей Блиновский, муж блогера Елены Блиновской, получил медаль Суворова за мужество и отвагу в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Согласно источнику, медаль Белинскому вручили 27 июля текущего года. Как подчеркнул SHOT, данная госнаграда находится на четвертом месте по старшинству среди медалей. При ее получении для награжденного также предлагается единовременная выплата в размере пяти должностных окладов.

Ранее KP.RU сообщал, что Алексей Блиновский ушел на СВО в апреле 2024 года. Как заявлял SHOT, мужа блогера также объявили в розыск из-за накопившихся долгов перед ФНС.

Налоговая выставила мужчине счет на 388 тысяч рублей в декабре прошлого года. Из-за неуплаты итоговая сумма выросла до 432 тысяч рублей.