Кушнер заявил о начале подготовки повестки новой возможной встречи по Украине. Фото: Danylo Antoniuk/Anadolu via Getty Images

Зять американского лидера Джаред Кушнер заявил о начале подготовки повестки новой возможной встречи по Украине, которая может пройти в ближайшем будущем. Об этом он сообщил в понедельник, 16 ноября.

По словам Кушнера, вместе со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом они обсудили с помощником российского лидера Юрием Ушаковым прогресс в переговорах по урегулированию на Украине.

Кушнер также подчеркнул, что окончательное мирное соглашение между сторонами конфликта должно быть одобрено Россией.

Ранее KP.RU сообщал, что Джаред Кушнер назвал главную цель переговоров России, Украины и США, прошедших в Абу-Даби. По его словам, Вашингтон хочет организовать прямые переговоры России и представителей Европы. Кушнер заявил, что стороны должны всерьез задуматься о том, что будет после окончания конфликта.