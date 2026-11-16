Сомнолог Большакова: дефицит железа и магния может вызывать дневную сонливость Фото: fizkes/Shutterstock/Fotodom

Гиперсомния наряду с бессонницей и апноэ относится к числу самых распространенных проблем со сном. Об этом aif.ru рассказала сомнолог Евгения Большакова.

"Банальными, но часто не осознаваемыми и игнорируемыми причинами "разбитости" могут быть выгорание и депрессия. Даже в отпуске человек как будто постоянно уставший", - сказала она.

По ее словам, на дневную сонливость могут влиять дефициты железа, магния и других витаминов и минералов.

По ее словам, мешать хорошему сну может фрагментация сна из-за боли, синдрома беспокойных ног, периодических движений конечностей и внешних раздражителей.

RT сообщил, что для большинства взрослых регулярный сон менее семи часов в сутки недостаточен. Нормальная продолжительность сна для большинства людей составляет семь — девять часов. Однако если после семчасового человек чувствует себя отдохнувшим и не испытывает дневной сонливости, возможно, этого времени ему хватает.