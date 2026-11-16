Лавров: Запад пытается выдавить Россию из нефтяной индустрии в Сербии Фото: REUTERS.

Россию выдавливают из нефтяной промышленности Сербии (NIS) и исключают из всех энергетических рынков. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Андрею Кондрашову для информационного агентства ТАСС и Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК).

"Одобрена доктрина доминирования (США - прим. ред.) на мировых энергорынках, которая воплощается в жизнь. Нефтяная индустрия Сербии с Газпром нефтью в качестве главного акционера реформируется. Нас оттуда тоже выжимают", - отметил Лавров.

Лавров подчеркнул, что США с гордостью заявили о своем контроле над венесуэльской нефтью, исключив Китай и Россию из этого процесса. Несмотря на то что Москва не имела никакого влияния на нефть Венесуэлы, как и китайцы. Министр отметил, что Россия и Китай просто вытесняются с этих рынков.

Ранее KP.RU сообщил, что Россия установила рекорд по недельной выручке от экспорта нефти за четыре года.