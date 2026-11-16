Стилист Беспалова призвала сочетать легинсы с платьями и сапогами Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Легинсы можно сочетать с платьем с кулиской на талии и высокими сапогами. Об этом "Газете.Ru" рассказала стилист Дарья Беспалова.

"К легинсам можно надеть флисовое или трикотажное платье с кулиской на талии. Дополните образ объемным пуховиком длины миди или макси либо шерстяным пальто аналогичной длины", - сказала она.

По словам эксперта, для такого образа подойдут высокие сапоги-трубы. Главное, чтобы легинсы были плотными, без выраженной спортивной фактуры.

Она отметила, что если легинсы имеют видимую фактурную поверхность, например, рубчик, вместо сапог лучше выбрать высокие ботинки на шнуровке.

Life.ru сообщил, что приталенный, элегантный пиджак и джинсы из 2000-х — это самый простой, понятный и наиболее актуальный на сегодняшний день образ. При этом в сочетании с поло, рубашкой, галстуком и туфлями, а не с кроссовками, это выглядит максимально модно.