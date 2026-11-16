Невролог Мамадалиева: после падения с высоты пострадавшего нельзя перемещать Фото: Юлия ПЫХАЛОВА.

Падение с высоты — это всегда потенциально тяжелая сочетанная травма и главная ошибка очевидцев попытаться помочь пострадавшему слишком активно. Об этом "Газете.Ru" рассказала невролог Миляуша Мамадалиева.

Она указала, что первое, что нужно сделать, — незамедлительно вызвать скорую помощь и сообщить диспетчеру высоту падения и состояние человека.

"При падении с высоты человек получает сочетанную травму, то есть повреждаются сразу несколько внутренних систем. Даже если внешне он выглядит целым, внутри могут быть переломы ребер, разрывы внутренних органов, травма черепа", - сказала специалист.

По ее словам, в такой ситуации главное правило — не двигать пострадавшего без крайней необходимости.

360.ru сообщил, что пострадавшему до прибытия медиков на место аварии важно обеспечить безопасность, вызвать помощь и остановить кровотечение. Человека с серьезными ушибами или ранениями нельзя без крайней необходимости вытаскивать из машины, сажать или поднимать.