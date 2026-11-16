Путин заявил, что Россию и КНДР связывают дружба и добрососедство Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Россию и Северную Корею многие десятилетия связывают дружба и добрососедство. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с членом президиума Трудовой партии Кореи Чо Ен Воном, прибывшим в Москву.

«Многие десятилетия наши страны связывают прочная дружба, добрососедство и боевое братство, действует Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве», - отметил российский лидер.

По словам Путина, еще одной главой в летописи боевого содружества стран стало участие военнослужащих КНДР в освобождении Курской области. Президент отметил, что российская сторона никогда не забудет героизм корейских бойцов, сражавшихся плечом к плечу с солдатами РФ.

Ранее KP.RU сообщал, что Владимир Путине провел встречу в Кремле с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном.