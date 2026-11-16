Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом прибыл на Украину и заявил о готовности поддержать Киев. Фото: REUTERS.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом прибыл на Украину и заявил о готовности поддержать Киев. Зачем, и почему Калифорния должна поддерживать бандеровцев отдельно от США (и хотят ли этого жители штата) - не ясно.

"Горжусь тем, что нахожусь на Украине, чтобы объявить о том, что Калифорния предоставит жизненно важную помощь украинскому народу", – написал Ньюсом в Х.

При этом Ньюсом, как и большинство западных "доброхотов", не уточнил, какую конкретно поддержку Калифорния предоставит Киеву.

Отметим, что США все еще поддерживают Украину, но за деньги и через Европейский Союз, в отличие от Калифорнии. Президент Дональд Трамп заявил, что Вашингтон поставляет оружие в ЕС для дальнейшего использования, включая передачу Украине.

Ранее KP.RU сообщил, что офис Ньюсома отказался выполнить требование президента Дональда Трампа взыскать 1 млрд долларов с UCLA. Власти штата назвали это политическим вымогательством и заявили, что Трамп использует Минюст США для ограничения финансирования медицины и науки.