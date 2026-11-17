ФСБ возбудила уголовное дело в отношении завербованных спецслужбами Украины россиян. Фото: Святослав ЗОРКИЙ.

ФСБ возбудила уголовное дело после разоблачения завербованных украинскими службами россиян, которые занимались подготовкой терактов на территории РФ. Напомним, четверо граждан России, которых СБУ и ГУР снабдили взрывчаткой, квадрокоптерами и гидроциклами для совершения масштабных преступлений террористической направленности, задержаны в ходе операции ФСБ.

«Следственным подразделением ФСБ России по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 222.1, ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ», - сказано в релизе ведомства.

ФСБ сорвала теракты в России, которые готовили спецслужбы Украины

Сообщается, что объектами терактов должны были стать российские военные и гражданские суда, военные аэродромы и объекты критической инфраструктуры.

«Каждый агент, вербовщик или пособник иностранных разведок, ставший на путь предательства Родины, будет гарантированно выявлен, задержан и понесет суровое наказание», - предупредили в ФСБ.

Ранее Федеральная служба безопасности России пресекла теракт в Ставрополе, который планировал гражданин одной из стран Центрально-Азиатского региона. Мужчина намеревался подорвать торговый центр.