Более десятка следовавших в Москву самолетов направили в другие города Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Московские аэропорты в течение двух часов не принимали и не отправляли рейсы. Ограничения действовали на фоне атаки БПЛА на столицу. В результате более десятка самолетов перенаправили в другие города, пишет ТАСС.

Так, шесть следовавших во Внуково рейсов были отправлены на запасные аэродромы в Петербург и Нижний Новгород. Еще семь самолетов летели в Домодедово. Они сели в Нижнем Новгороде и Пензе.

Сейчас ограничения на полеты действуют только в аэропорту Домодедово. Остальные авиагавани работают в штатном режиме.

За пару часов на подлете к Москве сбили порядка 70 беспилотников. К настоящему моменту число перехваченных БПЛА составляет 180. Дроны ликвидированы вблизи Москвы в период с 20:00 16 ноября.