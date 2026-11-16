В Госдуме хотят увеличить штрафы за неуплату алиментов до 100 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В России планируют бороться с неуплатой алиментов. Депутаты Госдумы разработали законопроект об увеличении штрафов до 100 тысяч рублей. Сейчас размер взыскания за неуплату алиментов составляет 20 000 рублей. Соответствующий документ цитирует ТАСС.

Планируется, что дополнительная административная ответственность будет побуждать к своевременному исполнению обязательств. Парламентарии направили в правительство также инициативу о создании государственного алиментного фонда.

"Такой фонд мог бы осуществлять предусмотренные законом авансовые выплаты детям и иным управомоченным получателям при фактической неуплате алиментов, а затем взыскивать выплаченные суммы с должника", - отмечается в документе.

Юрист Ольга Гимадеева напомнила, что алименты в России платятся до 18 лет. Однако по закону и после достижения этого возраста сын/дочь имеют право обратиться в суд с самостоятельным иском. В таком случае им нужно доказать необходимость получения выплат.