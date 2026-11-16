Крымский мост вновь атакован Фото: Анна САДОВНИКОВА.

Украинские боевики нанесли новый удар по Крымскому мосту. Движение транспорта на объекте приостановили. Об этом оповестил глава Крыма Сергей Аксенов в мессенджере "Макс".

Прошлой ночью ВСУ также атаковали Крымский мост. Из-за повреждений логистика была частично нарушена. Затем движение поездов восстановили.

"Просим жителей и гостей Крыма воздержаться от поездок в направлении моста и учитывать ограничения при планировании маршрутов. О развитии ситуации сообщим дополнительно", - написал Сергей Аксенов.

В течение ночи 16 ноября российские силы ПВО перехватили 1 336 украинских БПЛА. Часть из них ликвидирована над Крымом. Кроме того, беспилотники перехвачены над территориями Курской, Калужской, Тульской, Тверской, Белгородской, Брянской, Рязанской, Орловской, Воронежской и других областей. Атака стала одной из самых массированных с начала года.