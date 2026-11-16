Адвокат убившего Тупака Шакура фигуранта дела найден мертвым Фото: REUTERS.

Адвоката Майкла Санфта нашли мертвым. Тело обнаружено в его доме в Лас-Вегасе. Адвокат защищал Дуэйна Дэвиса по делу об убийстве рэпера Тупака Шакура. О смерти Майкла Санфта известил портал TMZ.

Всего за несколько дней до смерти адвокат успел подать апелляцию на приговор Дуэйна Дэвиса. Стоит напомнить, что суд назначил ему срок от 40 лет до пожизненного заключения.

Известно, что скорую в дом адвоката вызвала неназванная женщина. Другие детали не приводятся.

Тупак Шакур умер в сентябре 1996 года. Главным фигурантом уголовного дела об убийстве стал бывший лидер уличной банды South Side Compton Crips Дуэйн Дэвис. Его признали виновным лишь в августе 2026 года. Судья вынесла Дуэйну Дэвису приговор в октябре 2026-го.