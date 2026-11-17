Американский инвестор Баффет назвал доброту доходным инструментом Фото: REUTERS.

Инвестор Уоррен Баффет пожертвовал акции Berkshire Hathaway четырем фондам. Их совокупная стоимость - 5,5 миллиарда долларов. Американский инвестор назвал доброту самым доходным инструментом. Так он прокомментировал щедрый поступок в интервью изданию Business Insider.

Предприниматель передаст средства фондам своей семьи. Почти 4 миллиона акций получит фонд Сьюзен Томпсон Баффет, названный в честь покойной жены инвестора. Остальные средства поступят в фонды его детей.

"В прошлый День благодарения я написал, что доброта ничего не стоит, но при этом бесценна. Спустя год я добавлю лишь то, что она обладает эффектом сложного процента", - обозначил Уоррен Баффет.

Ранее предприниматель Грэм Уокер продал компанию Fibrebond и выделил всем её сотрудникам премии на общую сумму 240 миллионов долларов. Бизнесмен пояснил, что был готов продать бизнес только тому покупателю, который согласится перечислить 15 процентов выручки работникам.