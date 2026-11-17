МВФ сделал прогноз о дефиците финансирования на Украине в 2027 году. Фото: REUTERS.

Порядка 32-34 миллиарда долларов может составить дефицит финансирования на Украине в 2027 году. Такой прогноз сделал Международный валютный фонд (МВФ). Дефицит ожидает Киев также в 2028 году, предполагают эксперты МВФ.

«По оценкам экспертов МВФ, остающийся дефицит финансирования составит 32–34 миллиарда долларов США в 2027 году и 17 миллиардов долларов США в 2028 году», - сказано в релизе ведомства.

Ранее Минфин Украины информировал, что в 2027 году дефицит бюджета этой страны достигнет 15% ВВП и составит 1,666 трлн гривен, что эквивалентно около 37 млрд долларов.

При этом Владимир Зеленский заявил, что Украина так и не смогла закрыть дефицит бюджета в 3,5 миллиарда евро в 2026 году. Подробности здесь на KP.RU.