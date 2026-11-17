Баффет передал на благотворительность акции Berkshire Hathaway на $5,5 млрд. Фото: imago stock&people/Global Look Press

Американский предприниматель и один из крупнейших в мире инвесторов Уоррен Баффетт передал четырем некоммерческим структурам в качестве благотворительного взноса акции Berkshire Hathaway примерно на 5,5 миллиарда долларов. Об этом говорится в заявлении на сайте холдинговой компании.

Баффет, занимающий седьмое место в рейтинге Forbes, сопроводил передачу ценных бумаг письмом.

«В прошлом году, в День благодарения, я написал, что доброта ничего не стоит, но при этом бесценна. Год спустя я бы добавил лишь одно: она приумножается, причем с большей доходностью, чем все, что когда-либо покупали мы с Чарли (Мангером – Прим. Ред.)», — написал Баффетт.

Таким образом, ежегодные пожертвования Баффетта выросли по сравнению с предыдущим годом. После передачи бумаг у него осталось более 182,1 тысячи акций класса A стоимостью около 162 миллиарда долларов.

Также в общении Баффет призвал читателей поблагодарить бескорыстных людей, которые есть в их жизни.

«А еще лучше — станьте благодетелем для кого-то другого», — посоветовал инвестор.

В 2025 году 95-летний американский миллиардер Уоррен Баффет заявил о намерении пожертвовать более $1,3 млрд из принадлежащих ему акций компании Berkshire Hathaway на благотворительность.

А годом ранее Баффет, являющийся главой компании Berkshire Hathaway, вычеркнул из своего завещания Фонд Билла и Мелинды Гейтс. Баффет принял решение направить имеющееся состояние в созданный им благотворительный фонд, управление которым возьмут на себя дети миллиардера - двое сыновей и дочь. Как уточнил инвестор, они будут должны принять единогласное решение о том, на какие благотворительные цели пойдут финансы Баффета.

Отметим, подобные письма акционерам Баффет ежегодно пишет вот уже с 1965 года. Например, В в 2022 году предприниматель порассуждал о гигантах, которые помогают ему зарабатывать деньги. В частности, о компании Apple, а также о ее генеральном директоре Тиме Куке. По мнению миллиардера, именно грамотное управление корпорацией, которое осуществляет Кук, ведет компанию к прибыли в столь непростое время.