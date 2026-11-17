Путин: Россия не забудет подвиг северокорейских бойцов в Курской области Фото: Александр КОЦ.

Москва всегда будет помнить героизм северокорейских военных. Бойцы оказали России поддержку во время попытки ВСУ прорваться в Курской области. РФ не забудет этот подвиг. Об этом президент России Владимир Путин сказал на встрече с секретарем ЦК ТПК, членом президиума политбюро Чо Ён Воном, цитирует пресс-служба Кремля.

Он также отметил, что РФ и КНДР связаны многолетними узами дружбы. Президент России подчеркнул боевое братство и единство двух народов.

"Новой главой в летописи боевого содружества наших стран стало участие воинских подразделений Корейской народной армии в освобождении территории Курской области", - резюмировал Владимир Путин.

Президент России ранее передал теплые приветственные слова лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну. Он высоко оценил отношения между Москвой и Пхеньяном.