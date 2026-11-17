В Алтайском крае обесточен 31 населенный пункт из-за ЧП на ЛЭП Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Ночью 17 ноября в Алтайском крае произошел обрыв на линии электропередач. В связи с инцидентом без электричества остался 31 населенный пункт. Поселения обесточены в течение четырех часов. Об этом сказано на сайте ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Специалистов уже привлекли к устранению последствий ЧП на ЛЭП. Всего задействовано 12 человек и три единицы спецтехники.

"От ЕДДС Солонешенского района поступило сообщение о аварийном отключении линии 110 КВт из-за обрыва на линии электропередач... В случае необходимости в готовности ПВР, резервные источники питания", - оповестили в региональном МЧС.

Ранее часть Херсонской области оказалась без света. На одном из объектов произошла авария. Специалисты оперативно восстановили подачу электричества в дома после технического нарушения в энергосистеме.